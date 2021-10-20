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Bakan Koca 'çağrılarıma kulak verin' dedi ve resmen duyurdu

20 Ekim 2021 Çarşamba - 22:01 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 22:20

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Bakan Koca, "Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.


Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Koca, ''Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı.'' ifadelerini kullandı.
 
 
VEFAT SAYISINI DUYURMUŞTU
 
Bakan Koca, ''84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.'' ifadelerine yer verdi.

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