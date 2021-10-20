Bakan Koca 'çağrılarıma kulak verin' dedi ve resmen duyurdu

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Koca, ''Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı.'' ifadelerini kullandı.
VEFAT SAYISINI DUYURMUŞTU
Bakan Koca, ''84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.'' ifadelerine yer verdi.