Bakan Koca: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor.

Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler." ifadelerini kullandı.