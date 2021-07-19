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Bakan Koca: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 12:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor.
 
Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler." ifadelerini kullandı.
 
 
 

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