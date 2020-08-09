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Bakan Koca: 'Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin'

09 Ağustos 2020 Pazar - 14:26 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 15:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: BUGÜN PROFİLİNİZDEN SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BUGÜN PROFİLİNİZDEN SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun." ifadelerini kullandı.
 

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