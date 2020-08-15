Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün, mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca: Bu salgın da son bulacak
Bakan Koca: Bu salgın da son bulacak
15 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 16:47