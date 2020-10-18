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Bakan Koca: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

18 Ekim 2020 Pazar - 23:45 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 23:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Taksim İstiklal Caddesi'nin bir fotoğrafı paylaşarak kalabalığa dikkat çekti. Koca paylaşımında, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" notunu düştü.


Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
 
Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstiklal Caddesi
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