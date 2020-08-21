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Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak

DHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 17:37 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 17:37

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasına ilişkin, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.


Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadenizde 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerini kullandı.
 

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