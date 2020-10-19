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Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı! 'Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa...'

DHA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 12:19 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 12:19

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde dün corona virüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yan yana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DHA'nın Taksim'de çektiği fotoğrafı paylaşıp, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar." notuyla İstanbulluları uyardı.


Taksim Meydanı, corona virüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, dün yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.
 
Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.
 
"MECBURİYET OLMADIKÇA KALABALIK ORTAMA GİRMEYELİM"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DHA'nın çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim, İstiklal Caddesi bu pazar insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim" notuyla paylaştı.
 

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