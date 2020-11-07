Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak uyarıda bulundu. Koca, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun." dedi.
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- Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı: Covid-19 yayılıyor!
Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı: Covid-19 yayılıyor!
07 Kasım 2020 Cumartesi - 17:45 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 17:48