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Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı: Covid-19 yayılıyor!

07 Kasım 2020 Cumartesi - 17:45 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 17:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kalabalığın fotoğrafını paylaşarak uyarıda bulundu, "Covid-19 yayılıyor" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak uyarıda bulundu. Koca, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun." dedi.

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