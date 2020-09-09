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Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

09 Eylül 2020 Çarşamba - 19:58 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 19:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe kurallarına uyan iki vatandaşın fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti.


Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakan Koca Kocadan teşekkür sosyal mesafe teşekkürü
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