Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim.



Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim. pic.twitter.com/NTFyZ3eJDD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2020