18 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.092 0.58 EURO 8,8180 0.71
USD 7,3770 -0.09 ALTIN 475,450 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca: Biz, en iyiler arasındayız

18 Ağustos 2020 Salı - 22:48 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 22:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının sıfır noktası Vuhan'ın unutulduğunu belirterek, "Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

Fahrettin Koca salgın Sağlık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.