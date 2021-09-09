Bakan Koca 'bir müjdem var' dedi ve canlı yayında duyurdu

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kutlanmaya değer bir gün saat 12.54'de toplam aşı dozu sayısında 100 milyona ulaştık. Aşı kampanyamız 13 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza örnek olmak üzere ilk aşıyı olmasıyla başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. 100 milyon doz 84 milyona hayırlı olsun.

100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze 'de bir hastane mizde yapıldı. 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıyı uygulayan doktorumuza teşekkür ediyorum.

100 milyon doz ortak ve büyük bir başarının adıdır. 100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdik harekete geçtik. Kararıyla, emeğiyle katkısı olan herkesi kutluyorum. Yeri geldiğinde yüksek yaylalara çıkan, aşı yapmak için tarlalara giden, aylarca dağ tepe demeden görev yapan sağlık çı arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI İÇİN GÜCÜMÜZÜ BÜYÜTME GÜNÜDÜR"

Salgına karşı daha fazlasını yapanların da başarısıdır 100 milyon doz. Açıklamaları ve saygınlıklarıyla aşılama sürecinin güç kaynağı olan bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bilim Kurulumuzun öncülüğünden daima gurur duyuyoruz.

Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor. Bizler 84 milyon daha da güçlü dayanışmayı birlik ruhunu sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.

Şu dakikalar itibariyle 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8, 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon başarısı büyük bir sonuca hazırlıyor.

Toplum bağışıklığı aşı dozlarının tam olmasıyla sağlanabilir. İlk doz aşısını olup ikinci dozu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. İkinci doz aşılarımızı yaptıralım. İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok.

Beklediğimiz sonucu aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz. Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır. İlk doz ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur. Şu an Covid-19 sebebiyle yatan hastalarımızdan bir kısmı aşıları tam olmayan kişilerdir.

Aşılarınızı gerektiği gibi tamamlar tamamlanmaz vücudumuz hemen o gün güç kazanmış olmayacak. Hastalığı hafif geçirmek için hatırlatma dozu için 2 hafta geçmelidir. Hastanede aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

"HATIRLATMA DOZU ÇOK ÖNEMLİ"

Aşısı tamamlanmış kişi iki doz inaktif aşı olup ikinci doz aşısından üç ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran veya iki doz mRNA aşısı olan kişidir. Mevcut bilgiler inaktif aşılardan üç ay sonra yapılan hatırlatma dozunun çok önemli koruyuculuğu arttırdığı görülmektedir.

Bugün itibariyle hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bu akşam yarına randevu almalarını, vakit kaybetmeden hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyorum.

Gündemimiz Covid-19'a karşı 100 milyon doz başarısı. 100 milyon doz aşıya rağmen dünkü tabloda vaka sayısı neden 23 bin 914'dü? Bilmenizi isterim, şu an bilimin tespit alanı dışında kalanlar hariç her sorunun cevabı var. Bu soruya karşılık olarak, tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısma sahip değiliz. Tedbirleri ise ne yazık ki eski ciddiyetle sürdürmüyoruz.

Virüsün yeni varyantları daha hızla yayılıyor, sonuçları ciddi riskler doğuruyor. Bilim Kurulumuzun hatırlatma dozunu gündeme alması olası risklerin önüne geçmiştir. İki doz aşılama yapan İsrail ve Amerika 'daki oranlar Türkiye'de aldığımız kararın isabetini gösteriyor.

Çözüm tam doz aşıdır. Aşılarımızı birlikte hızlı bir şekilde tamamlamak hepimizin yararınadır. Bir kısmımız aşılarımızı olup, diğer kısmımız aşılarımızı ertelersek ortak başarıyı azaltır aradaki zaman. Bir an önce hepimiz tam aşıyı olmalıyız. Toplumu salgına karşı güçlü kılmalıyız.

Sevgili gençler, kıymetli anne babalar, büyükler, toplumun aydınları ve sanatçılar, hayatlarını bilime, irfana adayanlar, toplumun kanaat önderleri. Aşı seferberliğinin tam başarıya ulaşması büyük güç birliği istiyor. Aşılarımızı olmakla kalmamalı, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız.

"YERLİ AŞI" MÜJDESİNİ VERDİ: ACİL KULLANIM ONAYI AŞAMASINA GELDİ!

Toplum bağışıklığı için gelin aşıda birlik ve beraberlik bağı kuralım. Aşı risklere güven, yarınlara özgürlük duygusudur. Sizleri her birimizi kuşatan aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. 100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bu gün önemli müjdem var.

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayı aşamasına geldi. Aşımız bugün ikinci tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayında seri üretime geçeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.