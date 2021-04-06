Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de partisinin grup toplantısında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na yönelik sözlerine isim vermeden tepki gösterdi. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun" ifadesini kullandı.
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Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir
DHA | 06 Nisan 2021 Salı - 18:43 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 18:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun" dedi.
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