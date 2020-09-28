Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı ile görüştü! Yardıma hazırız...

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız. pic.twitter.com/CNYhh4L9qL