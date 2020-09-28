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Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı ile görüştü! Yardıma hazırız...

28 Eylül 2020 Pazartesi - 21:48 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 21:48

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız” ifadelerine yer verdi.
 
 

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