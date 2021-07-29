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Bakan Koca: Aydın ve Eskişehir Mavi, Aksaray Turuncu kategoriye geçti

29 Temmuz 2021 Perşembe - 1:50 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 1:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın ve Eskişehir'in Mavi kategoriye, Aksaray'ın ise Kırmızı kategoriden Turuncu kategoriye geçtiğini açıkladı.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılama oranlarının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, bu illerin Mavi kategoriye geçtiğini ifade etti. Koca, açıklamasının devamında ise "Aksaray, risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı" dedi.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kırmızı
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