12 Temmuz 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7720 0.29
USD 6,8680 0.11 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca: Asla risk almayalım

12 Temmuz 2020 Pazar - 21:22 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 21:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" ifadelerini kullandı. 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbir
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.