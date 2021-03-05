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Bakan Koca, aşılama yapan sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

05 Mart 2021 Cuma - 0:18 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 0:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zor şartlarda aşılama yapan sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı. Koca, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, zorlu kış şartlarında aşılama çalışması yürüten sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.
 
Görüntülerle birlite mesaj da yayımlayan Koca, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz" açıklamasında bulundu.
 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama
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