Bakan Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, şarkıcı Candan Erçetin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Erçetin'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX