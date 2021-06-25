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Bakan Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı

25 Haziran 2021 Cuma - 10:54 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 10:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı.


Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, şarkıcı Candan Erçetin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Erçetin'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

 

 

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