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Bakan Koca: Aşı ve tedbirle hayatı kolaylaştıralım

04 Eylül 2021 Cumartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 17:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" ifadelerini kullandı.
 
 

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