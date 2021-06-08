08 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.04 EURO 10,4980 -0.06
USD 8,6150 0.03 ALTIN 524,220 -0.33 BIST 1448 0.04 EURO 10,4980 -0.06 USD 8,6160 0.03 ALTIN 524,580 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren başlıyor

08 Haziran 2021 Salı - 18:56 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 20:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.

Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz." dedi.

 

 

 

ETİKETLER

Bakan Koca Aşı aşılama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.