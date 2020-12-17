Bakan Koca'dan açıklama geldi! Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı
DHA | 17 Aralık 2020 Perşembe - 16:05 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 16:48
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'ın, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırması üzerine Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Açıklamada, 'Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir' dedi.
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle iki hemşireye 500’er kez, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdırmasına ilişkin Bakan Koca'dan açıklama geldi; Alkan'ın görevden alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
Başhekimin davranışı kabul edilemez. Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir.
Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur.
Özellikle bütün sağlık
çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir.
Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
T.C. Sağlık Bakanı
"GEREKENİ YAPACAKLARINDAN EMİNİM"
Öte yandan Bakan Koca sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Koca, "Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır.
Bunda sağlık kuruluşlarımızın ortak hareket etmesinin sorumluluğu paylaşmasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Henüz tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel hastanesi ile kamu hastanesi ile hazırlıklı olmalıyız. İyimserliğimizi, ümitlerimizi terk etmeyelim. Ama hazırlıklı olmayı da ihmal etmeyelim.
Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim." dedi.