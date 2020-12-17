Bakan Koca'dan açıklama geldi! Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Sağlık Bakanı

"GEREKENİ YAPACAKLARINDAN EMİNİM"

Öte yandan Bakan Koca sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Koca, "Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır.

Bunda sağlık kuruluşlarımızın ortak hareket etmesinin sorumluluğu paylaşmasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Henüz tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel hastanesi ile kamu hastanesi ile hazırlıklı olmalıyız. İyimserliğimizi, ümitlerimizi terk etmeyelim. Ama hazırlıklı olmayı da ihmal etmeyelim.

Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim." dedi.