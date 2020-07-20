Bakan Koca alarm veren şehirleri tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 508'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 404 test yapılırken, 931 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 220 bin 572 oldu.

İYİLEŞEN SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR!

Bugün 992 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 203 bin 2'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 385, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 243 olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA, BU İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok.'' ifadelerini kullandı.