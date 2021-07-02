Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi.
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- Bakan Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız
Bakan Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız
DHA | 02 Temmuz 2021 Cuma - 13:56 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 13:56