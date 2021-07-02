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Bakan Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız

DHA |  02 Temmuz 2021 Cuma - 13:56 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 13:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı baştan beri büyük mücadele veren aile hekimliklerinin başarılarının karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu.


Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi. 
 
 

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