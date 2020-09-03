Gazetevatan.com » Gündem » Bakan Koca açıklamıştı... İşte Ankara'nın ilçe ilçe corona risk haritası!
Bakan Koca açıklamıştı... İşte Ankara'nın ilçe ilçe corona risk haritası!
Corona salgını ülkemizde devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yaparak il il riskli bölgelere dikkat çekti ve Ankara'daki tablonun İstanbul'un 2 katı olduğunu, vaka sayılarının artarak devam ettiğini söyledi. İşte Ankara'nın ilçelerindeki son durum ve corona virüs risk haritası...
Salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.