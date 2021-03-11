Bakan Koca'dan vatandaşlara flaş çağrı! 'Üstümüzden tümüyle atalım'

Koronavirüs salgınının etkili olduğu 1 yıllık süre içerisinde yaklaşık 29 bin vatandaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları:

Türkiye'de ilk vakanın üzerinden 1 yıl geçti. Bu sürede can kayıplarıyla kalmadık tıpkı savaşlardaki gibi yaşama düzenimiz alt üst oldu iş hayatı evlere taşındı.

Tam 1 yıldır ister istemez alıştığımız bu dünyada yaşıyoruz. Maskeyle kendi kendimizin doktoru olduğumuzu biliyoruz. Bugün virüsün uğradığı en son mutasyonlara kadar bilgi sahibiyiz.

Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir.



Toplam 130 milyon aşı için 2 ayrı aşı üreticiyle anlaştık. Ayrıca başından beri 3 ayrı aşı üreticisiyle de görüşüyoruz. Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız.

Aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişi ise covidi hafif geçirmektedir. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecek. Korku unutulup gidecek. Bu özveri ve özlem dolu günleriniz yerini hayatını yeniden düzenlemenin mutluluğuna bırakacak. Bilimin hedefi de insanların beklentisi de bu. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce yaparsak salgın üstümüzde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Virüsün yayılım hızı düşecek. Bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak. Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbirdir.

Aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Artık biraz soluklanabildiysek bunu atılan adımlara borçluyuz.

Değerli sağlık çalışanlarımız, size layık sözleri bulmak isterdim ama zor. Hayat kurtardınız hayatlarınızı riske attınız. Sizlere şükran duyuyoruz. Yükünüz yorgunluğunuz kısmen azaldı ama bugün de güvencemiz yine sizlersiniz. Milletim adına sizlere minnettar olduğumuzu ifade ediyoruz.

İlk vakadan 1 yıl sonra bugün 2021'in 11 Mart'ında size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım, umutla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. Bunun için güçlü bir nedenimiz var. Aşı programı güçlü bir şekilde ilerliyor. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız. 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İlleri 4 ayrı renkle gösteren risk haritamız var.

1 yılda gördük ki salgın hastalıklar hürriyetimizi elimizden alır. Salgın bizi bu hayat tarzına mecbur kıldı. Normal hayata yaklaşmamız salgını geriletmemize bağlı.

İnanmalıyız ki umut kadar büyük bir güç yok.