Bakan Koca açıkladı! Yangınlarda can kaybı ve yaralı sayısı..

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu fiadeleri kullandı:

Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi.