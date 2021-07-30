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Bakan Koca açıkladı! Yangınlarda can kaybı ve yaralı sayısı..

30 Temmuz 2021 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 19:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları sonucu oluşan son bilançoyu açıkladı.


Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu fiadeleri kullandı: 
 
Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi.
 
Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca orman yangınları
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