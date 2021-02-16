Bakan Koca açıkladı! Vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemi başlıyor

Yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." dedi. Öte yandan üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin de açıklama geldi. "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz" diyen Koca, kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Koca'nın açıklamaları: Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz.

Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu.

Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusu.

Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir.

Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor.