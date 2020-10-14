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Bakan Koca açıkladı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

14 Ekim 2020 Çarşamba - 21:24 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 21:24

Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir gazetecinin "Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?" sorusuna, "3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak" şeklinde yanıt verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Bir gazetecinin "Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı. 

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