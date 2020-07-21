Bakan Koca açıkladı: Son üç gündür 71 ilimizde...

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 526'e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 846 test yapılırken, 928 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 221 bin 500 oldu. Bugün bin 9 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 204 bin11'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 379, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 246 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, “Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık Covid-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr ” ifadelerini kullandı.