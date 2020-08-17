Bakan Koca açıkladı: Sokağa çıkma yasağı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı talep eden kesim ile hastalıkla mücadelede tedbirlere uymayan kesime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tedbirlere uyulması halinde sorunun en aza inileceğini belirten Koca, "“Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.” Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler; hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.