Bakan Koca açıkladı! 'Neredeyse bütün ülkeye yayıldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "(Kovid-19 vakaları) İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir, "(Kovid-19 vakaları) İstanbul Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır.

Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti.

Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Tedbirlere uyulmazsa yeni tedbirler kaçınılmaz olur.

Bugün itibarıyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır.