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Bakan Koca açıkladı! İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı

18 Eylül 2020 Cuma - 11:58 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 13:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında salgında şiddetlenme yaşandığını belirterek İzmir'de vaka sayısının bir önceki aya göre yüzde 42 artış gösterdiğini duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınında ülke genelinde hasta sayılarının artışa geçtiğini, İzmir'de  de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını ancak hızlı ve  etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını, son bir haftada vaka  artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söyledi. 
 
İzmir programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Koca, İzmir Valisi  Yavuz Selim Köşger tarafından karşılandı.
 
Valilik şeref defterini imzalayan ve Vali Köşger ile görüşen Koca,  gazetecilere, yaptıkları görüşmenin en önemli gündem maddelerinin koronavirüs  salgınının İzmir'deki seyri ve sağlık yatırımları olduğunu ifade etti.
 
İzmir'in ticareti, turizmi, sanayisi ve tarımı ile sürekli  geliştiğini, sağlık alanındaki ihtiyaçlarının da arttığını, koronavirüs salgını  ile birlikte bu ihtiyaçların daha da büyüdüğünü dile getiren Koca, kentin ihtiyaç  duyduğu farklı yatırımlar, proje çalışması yapılan sağlık tesisleri ve özellikle  şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmeler yaptıklarını bildirdi.
 
Türkiye geneli ve İzmir'deki sayılar
 
"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs  salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa  geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit olmadığını biliyoruz." diye  konuşan Bakan Koca, şöyle devam etti:
 
"Bazı illerimizde hasta sayılarımızda istemediğimiz yükselişler  görülürken bazı illerde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı  sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. İzmir bu anlamda bakanlık olarak  mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil  yöresini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışının yükünü  taşıyor. Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler  nedeniyle hastalığın daha yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle İzmir'in ülke  çapında salgın kontrolü adına kritik bir rolü var. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli  bölgelerde hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak  Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyük şehirlerimizde zaman zaman  sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, sağlık ordumuzla  yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. İzmir'de bir ay  öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve  etkili müdahaleler ile bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada  vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10  gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz."
 
Sevindirici gelişme
 
Bakan Koca, son dönemde İzmir'de sevindirici bir gelişme yaşandığına  da dikkati çekerek, "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge son dönemde İzmir'de  zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı.  Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek  istiyorum." dedi.
 
Alınacak tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün  azaltmayı hedeflediklerini, filyasyon çalışmasıyla temaslıları tespit ederek  izole etmeye çalıştıklarını hatırlatan Koca, şu bilgileri verdi:
 
"İzmir'de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Her ekip 3  kişiden oluşmak üzere 445 ekipten söz ediyorum. Türkiye genelinde temaslıların  taraması yani filyasyon 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat.  Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra da 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Her  zaman altını çiziyorum temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın  kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı  takibini, iz sürmeyi en iyi yapan ülkelerden biri hatta tek ülke olduğunu da  söyleyebiliriz. Bu gücümüzü İzmir'de de yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki  günlerde bunun etkisini daha da görmeyi umuyoruz."
 
Koca, vatandaşlara tedbirlere sıkı şekilde uyma çağrısında bulunarak,  "Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve  vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor.  Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz.  İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı  sıkıya sarılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
BAKAN KOCA TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara corona virüs uyarısında bulunarak, "İçimizdeki en babayiğit kişi için:
 
Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur.
 
'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadesini kullandı.
 
 
 
 

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