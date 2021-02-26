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» Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan ve artan iller
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Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan ve artan iller
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı azalan ve artan illeri açıkladı.
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