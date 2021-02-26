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Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan ve artan iller

Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan ve artan iller Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı azalan ve artan illeri açıkladı.
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