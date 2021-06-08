Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 29 Mayıs-4 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul 'da 63,93, Ankara 'da 99,50, İzmir 'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, Bolu Kars , Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Adana, Hatay, Osmaniye Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

VAKA SAYISI EN YÜKSEK 5 İL BOLU: 110,55 KARS: 105,45 GÜMÜŞHANE: 103,86 KÜTAHYA: 101,55 ANKARA: 99,50 VAKA SAYISI EN DÜŞÜK 5 İL OSMANİYE: 9,44 HATAY: 7,95 ADANA: 10,92 EDİRNE: 13,69 MERSİN: 16,35

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER Bakan Koca: 'Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin.'