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Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara ve İzmir'den dikkat çeken oran

12 Aralık 2020 Cumartesi - 0:19 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 0:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'deki vaka sayıları ve yatak doluluk oranlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Koca İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş olduğunu söyledi.


 Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.
 
Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.
 
 
İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de  %30, Ankara’da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da  %67, İzmir’de %78, Kocaeli ve Ankara’da %72” dedi.
 
Bakan Koca ayrıca, “Bugün Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüm. Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım” paylaşımını da yaptı
 
 
 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka
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