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Bakan Koca açıkladı: Engellilere aşı uygulaması başladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:40 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 1:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.


Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey  ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç  varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
 
Koca'nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli vatandaşların  evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.
 
Görüntülerde aşı yapılan engelli vatandaşlardan biri doktorun  kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı  sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini  söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler." dedi.
 
Başka bir vatandaş ise engellilerin aşılanmasında öncelik olacağını  haberlerden öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Eve gelineceğini hiç  düşünmemiştim, bilmiyordum. Doktor hanım arayınca sevindim." ifadelerini  kullandı.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca engelli vatandaş Kovid-19 aşı
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