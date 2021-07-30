Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti." dedi. Daha sonra bilgi vermeye devam eden Bakan Koca, "Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti." açıklamasında bulundu.
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Bakan Koca açıkladı: Bu illerin rengi değişti
30 Temmuz 2021 Cuma - 23:07 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 23:07