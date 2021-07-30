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Bakan Koca açıkladı: Bu illerin rengi değişti

30 Temmuz 2021 Cuma - 23:07 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 23:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada iki ilin daha turuncu kategoriye geçtiğini duyurdu.


Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti." dedi. Daha sonra bilgi vermeye devam eden Bakan Koca, "Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti." açıklamasında bulundu.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter
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