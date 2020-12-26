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Bakan Koca açıkladı: 4 büyükşehirden sevindirici haber!

26 Aralık 2020 Cumartesi - 0:32 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 0:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Bursa, Ankara, Hatay ve Adana il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Vakaların düştüğünü belirten Bakan Koca, 4 büyükşehirden sevindiren veriler paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantının ardından 4 büyükşehrimizle ilgili önemli veriler paylaştı.
 
'DÜŞÜŞ OLMASI SEVİNDİRİCİ'
 
Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklamada bukunan Bakan Koca, ''BURSA, ANKARA, HATAY, ADANA Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
 
Bakan Koca il il son durumu paylaştı;
 
BURSA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %70’e düştü.
 
ANKARA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %65’e düştü.
 
HATAY: Yatak doluluk oranı %54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.
 
ADANA: Yatak doluluk oranı %62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.
 
 

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Fahrettin Koca koronavirüs Bursa Ankara
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