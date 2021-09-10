Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzurum ve Yozgat bugün yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen turuncu ve sarı olan illerimiz var. Her yanı mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Erzurum ve Yozgat olsun” ifadelerine yer verdi.
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- Bakan Koca açıkladı! 2 il daha maviye döndü
Bakan Koca açıkladı! 2 il daha maviye döndü
10 Eylül 2021 Cuma - 22:49 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 22:49