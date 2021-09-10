10 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.439 -0.96 EURO 10,0050 0.12
USD 8,4590 0.25 ALTIN 486,750 -0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca açıkladı! 2 il daha maviye döndü

10 Eylül 2021 Cuma - 22:49 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 22:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yozgat ve Erzurum risk haritasında mavi iller arasında” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzurum ve Yozgat bugün yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen turuncu ve sarı olan illerimiz var. Her yanı mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Erzurum ve Yozgat olsun” ifadelerine yer verdi.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yozgat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.