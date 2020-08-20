Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
20 Ağustos 2020 Perşembe - 23:33 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 23:43