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Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü

20 Ağustos 2020 Perşembe - 23:33 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 23:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile videokonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirler ile tanı ve tedavide yeni yaklaşımlar ele alındı.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı. 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka
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