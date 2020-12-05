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Bakan Koca 5 ili uyardı! Vaka sayıları patladı... Yüzde 125 arttı
Koronavirüste son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonu 81 il genelinde uygulanan sokak kısıtlaması cuma akşamı itibari ile uygulanmaya başladı. Öte yandan Bakan Koca'dan salgının başından bu yana alarm veren İstanbul için iyi haberi duyurdu.