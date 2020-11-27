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Bakan Koca 5 ili açıkladı! Vaka sayıları yüzde 100 arttı

27 Kasım 2020 Cuma - 18:44 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 18:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da vaka sayılarının iki haftada yüzde 100 arttığını açıkladı.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor." dedi.

 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ Tokat
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