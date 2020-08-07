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Bakan Koca, 4 ilin valisi ile görüştü

DHA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 23:09 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 23:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle il değerlendirme toplantısında görüştüğünü duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle il değerlendirme toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı ve valilerle, il sağlık müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı" dedi.
 
 

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