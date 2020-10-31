Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmirde görev başındayız" dedi.
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- Bakan Koca: 21 can kaybımız var
Bakan Koca: 21 can kaybımız var
31 Ekim 2020 Cumartesi - 2:32 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 2:32