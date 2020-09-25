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Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle ile görüştü

25 Eylül 2020 Cuma - 0:15 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 0:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık
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