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Bakan Koca, 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

22 Temmuz 2021 Perşembe - 19:37 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 20:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız.
 
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
 
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
 
EN FAZLA  ARTIŞ SİİRT'TE
 
Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller Siirt, Ağrı, Bitlis ve Van oldu. 
 
En az artışın olduğu iller listesinde ise Kilis, Hatay, Aydın ve Manisa yer aldı. 
 
İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka
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