Bakan Koca: 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızı 45 günde aşıladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir yılı aşkın süredir hayatımızda Kovid-19 son yüz yıl içerisinde tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği salgındır.

Bu hastalık sadece sağlığa yönelik bir tehdit olmayıp hayatın tüm alanlarına etki iletmiştir. Salgının ilk günlerinden itibaren bütün ülkeler imkanlarının elverdiği ölçüde mücadeleye devam etmektedir.

Mücadele şekillerinde farklılıklar olsa da tüm dünya kolektif olarak sağlık çalışanlarının hayatlarımızdaki önemi konusunda güçlü bir düşünceye sahip olmuştur.

"BU DÖNEMİN KAHRAMANLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARIDIR"

İnsanların kitlesel olarak korku içinde güven arayışında olduğun bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Ortaya çıkmakta olan yeni etiğin arka planında bir faktör daha var. Sağlık hizmeti salgın öncesine dek bireyle sağlık çalışanı arasında bir ilişkiydi.

Toplumların sağlık çalışanlarını daha üstün bir konuma yerleştirmek için istekli olduğunu belirtmek gerekiyor. Karar vericilerin sağlık çalışanları için yapacakları toplumun isteğidir.

Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir. Sürece şekil veren gücü içinde yetkin, özverili, dahası kendini bu yıkıcı hastalığın önünü kesmeyi adamış insanlardan almaktayız.