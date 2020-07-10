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Bakan Koca: 1.000’in altına çok yakınız fakat bu azalmaların yavaş

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 20:01 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 20:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
Bakan Koca,"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." açıklamasını yaptı.


Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka  sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 48 bin 787 test yapıldı, 1003 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1493 kişi iyileşti.
 
 
Toplam test sayısı 3 milyon 881 bin 410, vaka sayısı 210 bin 965,  vefat sayısı 5 bin 323 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 191 bin 883 oldu.
 
 
"Yeni tanı konan hasta sayısında düşüş devam ediyor"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı  paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam  ediyor. 1000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse  ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki  artışa veya azalmaya bağlı."
 

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