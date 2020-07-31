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Bakan Kasapoğlu duyurdu! Başvuru 10 Ağustos'a kadar uzatıldı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 19:48 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 19:53

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.


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Bakan Kasapoğlu başvuru tarihi tarih uzatıldı
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