Bakan Kasapoğlu: Balıkesir'e 175 milyon TL'lik yatırım hayırlı olsun

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina’da düzenlenen protokolde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin her ilinde taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Kasapoğlu, “19 yıl önce 1 adet yurt varken Balıkesir ’de şu an 12 yurt var. Devam eden, planladığımız çalışmalarımız var. Yurt kapasitemiz bin 50’den 8 bin 500’e dayandı. Bununla birlikte gençlik merkezleriyle, tesisleriyle taş üstüne taş koymaya devam ettik ve devam edeceğiz. Bugünkü yatırımlarla Balıkesir’imizin Adalar ’dan Havran’a kadar, Sındırgı’dan Ayvalık ’a kadar her bir noktasında gençlerimiz, kadınlarımız, sporcularımız, Balıkesir’in tüm halkı için en güzel tesisleri hep birlikte inşa edeceğiz. Ben bu tabloyu önemsiyorum. Çünkü burada bir kardeşlik tablosu var, beraberlik, birlik tablosu var. Yerel yönetimiyle, milletvekiliyle, Bakanlığıyla tüm idarecileriyle el ele vermiş bir tablo var” ifadelerini kullandı.