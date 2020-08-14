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Bakan Kasapoğlu az önce açıkladı! 17 Ağustos'ta açılıyor

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 15:33 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 16:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan il spor merkezleri ve il  engelli spor merkezlerinin 17 Ağustos itibarıyla açılacağını söyledi. 
 
Yenilenen Eyüp Stadı'nda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, statta  yapılan çalışmalarla ilgili, "Bu statta Sayın Cumhurbaşkanımız da futbol oynadı.  Burayı belediyemizin de iş birliğiyle yeniledik. Sabahları 2 binden fazla  vatandaşımızın spor yaptığı bir alan haline geldi. Bu stadın arkasındaki spor  salonu da yıkıldı. Onu da yeniden inşa edeceğiz. Bunun da müjdesini paylaşmak  istiyorum." diye konuştu.
 
İl spor merkezileri ile il engelli spor merkezlerinin durumuna değinen  Kasapoğlu, "Bakanlığımızın il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimiz  pandemi nedeniyle bir müddettir kapalı. Birkaç gün önce halı sahalarımızı  İçişleri Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedbirler  çerçevesinde halkımızla buluşturduk. Orada sistem güzel bir şekilde işlemeye  başladı. Sporcularımız için önemli bir yer haline gelen il spor merkezleri ve il  engelli spor merkezlerimizi bahsettiğim tedbirler çerçevesinde 17 Ağustos'tan  itibaren halkımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.
 
Tesislerde hijyen kurallarına uyulacağını aktaran Mehmet Muharrem  Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Pandemi süreci çerçevesinde tedbirlere sporcularımız, gençlerimiz ve  halkımız riayet edecek. Sonrasında bu süreci atlatır atlatmaz saha sık bir  şekilde kullanacağız. Tesislerimizin hem sporcularımız hem de halkımız için.  Tesisler, sadece profesyonellere değil tüm halkımıza açık. Yedi gün 24 saat  usulüne göre bu tesisleri hizmete açtık. Operasyonlarımız bu çerçevede işliyor.  'İnşallah bu salgın sürecini atlatıp, dolu dolu hizmet verelim.' diyoruz. Hayırlı  olmasını temenni ediyorum."
 
Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken ise, "Lisanssız genç kalmasın,  her gence liseyi bitirmeden önce bir branşta lisans çıkarmak istiyoruz. Spor  yapmayan insanımız kalmasın. 7'den 77'ye kadar herkesin ulaşabildiği, spor  yapabildiği alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu konuda epey yol katettik. Bu konuda  Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
 
İl spor merkezlerinde alınacak tedbirler
Bakanlığın açıkladığı tedbirler ve uyulacak kurallar şöyle:
Spor tesislerinde alınacak tedbirler:
1- Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazları ile  kişiler kontrol edilmeli 38 derece ve üzerinde ateş tespit edilen kişiler spor  tesislerine alınmamalıdır. Semptom gösteren herhangi bir kişinin sağlık  kuruluşuna yönlendirilmesinden önce bekletileceği bir izolasyon odası/alanının  belirlenmesi gerekmektedir.
 
2- Tesislerin girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el  yıkama, maske kullanımı ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar)  asılmalıdır, girişlerde ve uygun alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır.
 
3- Spor tesislerinde yoğunluk oluşturulmaması amacıyla,  sporcu/kursiyerlerin seans veya randevu sistemine göre tesise giriş ve çıkışları  sağlanmalıdır.
 
4- Tesisin fiziki yapısına göre veli ve sporcu bekleme alanları sosyal  mesafe kuralları çerçevesinde belirlenmeli (öncelik açık alanlar), buralarda  işaretlenmiş alanlar, şerit kordonlar, uyarıcı levhalar bulundurulmalıdır.  Antrenman alanları ve sporcuların bulunduğu bölümlere kesinlikle veliler ve sivil  kişiler alınmamalıdır (Engelli sporculara refakat edenler, sporcunun engel  durumuna göre muaf tutulmalı, refakatçisine kolaylık sağlanmalıdır).
  
5- Spor salonlarının giriş ve çıkışlarında, bekleme alanlarında,  soyunma odalarında vb. yerlerde kullanılmış maske ve eldivenlerin atılabileceği  pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.
 
6- Antrenman alanları ve soyunma odalarında 6 metre kareye bir kişi  düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.
 
7- Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde  farklı yönlerde düzenlenmelidir.
 
8- Sporcu ve üyelerin tesislere temassız girişleri sağlanmalı ve el  izi, parmak izi vb. uygulamala kullanılmamalıdır.
 
9- Büfe/kafe tarzı yeme içme bölümleri T.C. Sağlık Bakanlığının  Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelidir.
 
10- Her sporcu için tek kullanımlık malzeme kullanılmalıdır, tek  kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil  malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalıdır. Antrenman ekipmanlarının kişiye özel  olmasına özen gösterilmelidir.
 
11- Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemeler her  kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.
 
12- Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatlar  kullanılmamalıdır.
 
13- Kağıt mendil, havlu, vb. tüm tek kullanımlık veya tekrar  kullanılabilir hijyen malzemeleri güvenli kaplarda korunarak kullanılmalıdır.
 
14- Spor salonu ve antrenman alanlarının klima ve havalandırma  sistemleri yüzde yüz temiz hava sağlıyorsa kullanılmalı, aksi takdirde  kullanılmamalı, antrenman öncesi ve sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak  doğal havalandırma yapılmalıdır.
 
15-Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, banyo muslukları,  tuvaletler gibi sık kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde  birkaç kez dezenfekte edilmelidir.
 
16- Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak  temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
 
17- Soyunma odaları ve duşlar mümkün olduğunca kullanılmamalı, buhar  odaları ve saunalar kullanıma kapatılmalıdır.
 
18- Tesislerde asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu  hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile  sınırlandırılmalı ve temas edilen yüzeyler sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
 
19- Yüzme Havuzlarının kullanımı için; kullanıcıların, yüzme havuzuna  girmeden önce duş alabilmelerini ve el, ayak dezenfeksiyonu (hijyen bariyeri)  yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. Havuzlarda çalışanlar dahil 4  metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
 
20- Yüzme havuzlarında mevcut kulvar başına en fazla üç sporcu  olmalıdır.
 
21- Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata  uyulmalıdır.
 
22- Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her kullanımdan sonra tekrar  yapılmalıdır.
 
Spor tesislerinde personele yönelik tedbirler
1- Çalışan personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri  hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
 
2- Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen  personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 dereceden yüksek  olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı  belirtileri olan / gelişen, Kovid-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske  takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna  yönlendirilmelidir.
 
3- Çalışan personelin tümü hijyen kurallarına uygun tıbbi maske  takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi  öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
  
4- Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 2 metrelik sosyal  mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Bu alanlarda yemek yerken ya da  su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda  aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
 
5- Sporcuları, teknik adamları (antrenör, teknik direktör, masör v.b  ), tesis personelini Kovid-19 virüsünü başkalarına bulaştırmalarını önleme  yolları hakkında bilgilendirme amaçlı uyarıcı broşür, işaret ve levhaları  asılmalıdır.
 
6- Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık  dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda  el antiseptiği kullanılmalıdır.
 
7- Antrenman sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu  kullanılmalıdır.
 
8- Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler  götürülmelidir. Havluların kurum tarafından karşılanması halinde poşetli veya  görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan  sonra dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir.
 
9- Tesis temizlik görevlileri tarafından görev alanları çerçevesinde  tesislerin her noktası sürekli kontrol edilerek, temizliği ve hijyeni sağlanacak,
 
10- Tesisin güvenlik görevlileri tesislerde görevli personel, sporcu  ve velileri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyarmalı tesisin sesli  anons sistemi ile (varsa) her yarım saatte bir maske ve sosyal mesafe konusunda  uyarılar yapılmalıdır.
 
11- Personelin ihtiyaçları karşılanması noktasında su şişeleri ve  bardakların tek kullanımlık olması sağlanmalıdır.
 
Antrenmanlar esnasında dikkat edilecek hususlar
1- Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas  edilen noktaları her sporcu kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte  edilmelidir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri  spor salonu içinde farklı noktalara asılmalıdır.
 
2- Antrenman alanlarının sporcular arası mesafesi sürekli antrenör  tarafından kontrol edilerek, temas ve mesafe en aza indirilmelidir.
 
3- Temasın en az olduğu antrenman programlarının kullanılması tercih  edilmelidir (Özellikle takım sporları ve temas gerektiren spor branşlarında).
 
4- Antrenman anında veya molalarda sporculara el dezenfektanı  kullandırılmalı, temas aralığının kontrol edilmedir.
 
5- Antrenmana katılan sporcuların (grupların) kayıtları gün ve saat  olarak kayıt altına alınmalı, istenildiği anda idareye teslim edilmelidir.
 
6- Sporculara antrenman öncesi ailesi ve çevresinde covid-19 tanısı  veya belirtisi olup olmadığı sorulmalı, olması durumunda gerekli araştırma  yapılarak kişinin temas durum yakınlığı da gözetilerek gerekli tedbirler  alınmalıdır.
 
7- Engelliler için antrenman öncesi ve esnasında ilgili branşa göre  gerekli tedbirler alınarak, antrenman alanı ve düzeni sağlanmalıdır.
 
8- Engellilere refakat eden kişiler için (ihtiyaç duyulması halinde)  antrenman alanında uygun bir alan oluşturulmalı ve o alanda beklemesi  sağlanmalıdır.
 
9- Her antrenör branş özellikleri doğrultusunda ihtiyaç, tavsiye veya  aksaklıkları sorumlu olduğu bir üst amirine bildirmekle mükelleftir.
 

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